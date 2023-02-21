Малиновский Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
17.07.1892 ст.
Определен псаломщиком к Вологодской градской Богородской кладбищенской церкви.
Работа или профессия
08.09.1892 ст.
Произведен во диакона.
Образование
1892
Окончил Семинарию в 1 разряде.
Работа или профессия
14.09.1897 ст.
Рукоположен в сан священника с оставлением на прежней должности, в помощь священникам храма.
Работа или профессия
22.09.1902 ст.
Определен на 2-е штатное место священника.
Смерть
Неизвестно