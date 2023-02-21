Малиновский Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновский Александр Васильевич

Малиновский Александр Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
17.07.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен псаломщиком к Вологодской градской Богородской кладбищенской церкви.
Работа или профессия
08.09.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Произведен во диакона.
Образование
1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию в 1 разряде.
Работа или профессия
14.09.1897 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен в сан священника с оставлением на прежней должности, в помощь священникам храма.
Работа или профессия
22.09.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен на 2-е штатное место священника.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close