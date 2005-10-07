Калинин Виктор Апполосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1964
Дата смерти07.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1964
Рождение ребёнка
19.06.1987
Дочь: Калинина Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1991
Дочь: Королева (Калинина) Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
06.08.1995
Сын: Калинин Андрей Викторович
Мать ребёнка: Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна
Смерть
07.10.2005