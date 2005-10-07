Калинин Виктор Апполосович 24.09.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Виктор Апполосович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1964

Дата смерти

07.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1964

Отец: Калинин Апполос Андреевич

Мать: Калинина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
19.06.1987

Дочь: Калинина Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1991

Дочь: Королева (Калинина) Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
06.08.1995

Сын: Калинин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Калинина (Целоусова) Светлана Николаевна

Смерть
07.10.2005

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