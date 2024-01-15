Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1873
Рождение ребёнка
1875
Сын: Груздев Павел Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Рождение ребёнка
14.09.1877
Сын: Груздев Михаил Осипов (Иосифов)
Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Рождение ребёнка
02.09.1879
Сын: Груздев Иван Осипов (Иосифов)
Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Рождение ребёнка
28.06.1881
Сын: Груздев Василий Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Рождение ребёнка
02.03.1883
Сын: Груздев Александр Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Рождение ребёнка
15.04.1884
Сын: Груздев Николай Осипов (Иосифов)
Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров
Смерть
Неизвестно