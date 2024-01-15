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Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1873

Муж: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Рождение ребёнка
1875

Сын: Груздев Павел Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.09.1877

Сын: Груздев Михаил Осипов (Иосифов)

Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.09.1879

Сын: Груздев Иван Осипов (Иосифов)

Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Груздев Василий Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.03.1883

Сын: Груздев Александр Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.04.1884

Сын: Груздев Николай Осипов (Иосифов)

Отец ребёнка: Груздев Иосиф (Осип) Петров

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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