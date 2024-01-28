Смирнов Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Геннадий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Павел Кузьмич

Мать: Смирнова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самарин Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарина Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Анатолий Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

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