Смирнов Геннадий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Павел Кузьмич
Мать: Смирнова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самарин Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарина Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Анатолий Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана