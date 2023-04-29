Кучмасова (Гарбузова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1985
Дочь: Кучмасова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Кучмасов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучмасов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кучмасов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно