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Шушпанников Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1953

Отец: Шушпанников Андрей Михайлович

Мать: Шушпанникова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
10.08.1972

Сын: Шушпанников Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Шушпанникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шушпанникова Ольга Ивановна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушпанникова Ольга Ивановна