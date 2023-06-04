Шушпанников Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1953
Рождение ребёнка
10.08.1972
Сын: Шушпанников Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Шушпанникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шушпанникова Ольга Ивановна
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно