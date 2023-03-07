Исупова Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Агафия Алексеева

Отец ребёнка: Исупов Алексей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Екатерина Алексеева

Отец ребёнка: Исупов Алексей Борисов

Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Алексей Борисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Ежовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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