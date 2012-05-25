Хорьков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1933
Дата смерти25.05.2012
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933
Отец: Хорьков Михаил Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1970
Дочь: Пастушкова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Хорькова Валентина Александровна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.05.2012