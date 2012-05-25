Хорьков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорьков Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1933

Дата смерти

25.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1933

Отец: Хорьков Михаил Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1970

Дочь: Пастушкова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Хорькова Валентина Александровна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.05.2012
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