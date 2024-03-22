Каргина (???) Есть Фото — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина (???) Есть Фото

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Павел Павлович

Отец ребёнка: Каргин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Каргин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина ??? Павловна

Отец ребёнка: Каргин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленкова (Каргина) Феоктиста Павловна

Отец ребёнка: Каргин Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно

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