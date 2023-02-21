Бобровская Галина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская Галина Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1990

Дочь: Карруэбано Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Савин Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.02.1992

Сын: Савин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Савин Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.03.2000

Сын: Бобровский Станислав Алексеевич

Отец ребёнка: Бобровский Алексей Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Алексей Евгеньевич

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