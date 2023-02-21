Бобровская Галина Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1990
Дочь: Карруэбано Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Савин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.02.1992
Отец ребёнка: Савин Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.03.2000
Сын: Бобровский Станислав Алексеевич
Отец ребёнка: Бобровский Алексей Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно