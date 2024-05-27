Палий Макар Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий Макар Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Палий Василий Астапович

Мать: (Палий) Ирина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.2024

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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