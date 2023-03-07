Щербинин Устин (Иустин) Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинин Устин (Иустин) Федотович

Щербинин Устин (Иустин) Федотович

avatar

Место рождения

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Щербинин Федот

Мать: Щербинина Федосия Венединктовна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.10.1845

Жена: Матрона Титовна

Рождение ребёнка
07.08.1847

Сын: Щербинин Максим Иустинович

Мать ребёнка: Матрона Титовна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестный родственник - Лаврентей Степанович Щербинин
Рождение ребёнка
1849

Сын: Щербинин Автоном Устинович

Мать ребёнка: Матрона Титовна

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Зиновия Устиновна

Мать ребёнка: Сигклитикия

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.05.1857

Жена: Сигклитикия

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
МК 1857 с.Круглыжи 237-73-246, л. 174-176
Рождение ребёнка
13.11.1859

Сын: Щербинин Варламий Устинович

Мать ребёнка: Сигклитикия

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
тойже деревни крестьянина Лаврентия Щербинина сын Тихон
Рождение ребёнка
19.09.1865

Дочь: Черемисинова Фекла Устиновна

Мать ребёнка: Сигклитикия

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестная той же деревни крестьянина Стефана Щербинина жена Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
27.12.1871

Сын: Щербинин Гордей Устинович

Мать ребёнка: Сигклитикия

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
крестный той же деревни Галактион Яковлевич Новоселов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна дочь

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close