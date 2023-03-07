Щербинин Устин (Иустин) Федотович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Щербинин Федот
Бракосочетание
14.10.1845
Жена: Матрона Титовна
Рождение ребёнка
07.08.1847
Сын: Щербинин Максим Иустинович
Мать ребёнка: Матрона Титовна
Крестный родственник - Лаврентей Степанович Щербинин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Щербинин Автоном Устинович
Мать ребёнка: Матрона Титовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Зиновия Устиновна
Мать ребёнка: Сигклитикия
Бракосочетание
12.05.1857
Жена: Сигклитикия
Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
МК 1857 с.Круглыжи 237-73-246, л. 174-176
Рождение ребёнка
13.11.1859
Сын: Щербинин Варламий Устинович
Мать ребёнка: Сигклитикия
тойже деревни крестьянина Лаврентия Щербинина сын Тихон
Рождение ребёнка
19.09.1865
Дочь: Черемисинова Фекла Устиновна
Мать ребёнка: Сигклитикия
крестная той же деревни крестьянина Стефана Щербинина жена Марфа Кирилловна
Рождение ребёнка
27.12.1871
Сын: Щербинин Гордей Устинович
Мать ребёнка: Сигклитикия
крестный той же деревни Галактион Яковлевич Новоселов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна дочь
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно