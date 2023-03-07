Близорукова (Кудряшова) Алиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близорукова (Кудряшова) Алиса Андреевна

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Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1988

Отец: Кудряшов Андрей Николаевич

Мать: Романова Альбина Рафиковна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.2016

Сын: Близоруков Игорь Андреевич

Отец ребёнка: Близоруков Андрей

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.2018

Дочь: Близорукова Мила Андреевна

Отец ребёнка: Близоруков Андрей

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Близоруков Андрей

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