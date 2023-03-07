Близорукова (Кудряшова) Алиса Андреевна
Место рождения
Дата рождения07.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1988
Рождение ребёнка
15.01.2016
Сын: Близоруков Игорь Андреевич
Отец ребёнка: Близоруков Андрей
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.07.2018
Дочь: Близорукова Мила Андреевна
Отец ребёнка: Близоруков Андрей
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Близоруков Андрей