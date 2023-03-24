Silvennoinen Ivar Antinpoika
Место рожденияJuttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения21.11.1876
Дата смерти22.03.1897
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1876
Отец: Silvennoinen Antti Matinpoika
Мать: Silvennoinen Anna
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
22.03.1897
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя