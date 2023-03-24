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Silvennoinen Ivar Antinpoika

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Место рождения

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

21.11.1876

Дата смерти

22.03.1897

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1876

Отец: Silvennoinen Antti Matinpoika

Мать: Silvennoinen Anna

Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
22.03.1897
Juttulampi, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
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