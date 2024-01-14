Заостровских Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заостровских Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Оборина Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заостровских Галина Ивановна
Мать ребёнка: Оборина Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оборина Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно