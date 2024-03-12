Меланья Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Корнила
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1765
Сын: Изот Михеевич
Отец ребёнка: Михей
Бобровец, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1787
Рс5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530