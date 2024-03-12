Меланья Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Корнила

Мать: не указана

РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1765

Сын: Изот Михеевич

Отец ребёнка: Михей

Бобровец, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1787
Рс5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M7W7?i=313&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
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