Ворухайло Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворухайло Тимур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.2015

Жена: Оксана

Развод
Около 2020

Жена: Оксана

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