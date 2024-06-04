Просекова (Сошникова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просекова (Сошникова) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просеков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Просеков Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Просеков Александр Григорьевич

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