Ефимов Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Александра

Ефимов Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Георгий

Отец ребёнка: Ефимов Константин

Курово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Николай

Отец ребёнка: Ефимов Константин

Курово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Яков

Отец ребёнка: Ефимов Константин

Курово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Дмитрий

Отец ребёнка: Ефимов Константин

Курово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Михаил

Отец ребёнка: Ефимов Константин

Курово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокин Степанида

Отец ребёнка: Ефимов Константин

Россия
Смерть
Неизвестно
Курово, Дмитровский, Московская область
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