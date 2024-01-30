Ефимов Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Георгий
Отец ребёнка: Ефимов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Николай
Отец ребёнка: Ефимов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Яков
Отец ребёнка: Ефимов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Дмитрий
Отец ребёнка: Ефимов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Михаил
Отец ребёнка: Ефимов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокин Степанида
Отец ребёнка: Ефимов Константин
Россия
Смерть
Неизвестно