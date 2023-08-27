Галимов Вильсор Хусниярович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галимова Лилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимов Ильдар Вильсорович
Мать ребёнка: Галимова Лилия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галимова Лилия
Рождение ребёнка
29.08.1996
Дочь: Галимова Ляйсан Вильсоровна
Мать ребёнка: Галимова Римма Разетдиновна
Смерть
Неизвестно