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Галимов Вильсор Хусниярович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Галимов Хуснияр Муллаярович

Мать: Галимова (Афлятунова) Рабига Сафиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Риза Вильсорович

Мать ребёнка: Галимова Лилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимов Ильдар Вильсорович

Мать ребёнка: Галимова Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Римма Разетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галимова Лилия

Рождение ребёнка
29.08.1996

Дочь: Галимова Ляйсан Вильсоровна

Мать ребёнка: Галимова Римма Разетдиновна

Смерть
Неизвестно

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