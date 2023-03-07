Талдыкин Дмитрий Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкин Дмитрий Адрианович

Талдыкин Дмитрий Адрианович

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

01.01.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Талдыкин Адриан Федорович

Мать: Талдыкина Меланья Ивановна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Талдыкина Параскева

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Иосифовна

Рождение ребёнка
27.10.1878 ст.

Дочь: Талдыкина Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Иосифовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Федосья Иосифовна

Смерть
01.01.1891 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close