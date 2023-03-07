Талдыкин Дмитрий Адрианович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти01.01.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Талдыкина Параскева
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Иосифовна
Рождение ребёнка
27.10.1878 ст.
Дочь: Талдыкина Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Иосифовна
Рождение ребёнка
25.06.1882 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1891 ст.