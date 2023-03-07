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Гурин Федор Гурьевич

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гурий Фёдорович

Мать: Гурина Авдотья Феоктистовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Гурин Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Гурин Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Гурин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гурин Илларион Фёдорович

Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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