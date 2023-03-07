Гурин Федор Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Гурий Фёдорович
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична
Рождение ребёнка
После 1858
Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Гурин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Гурина Аксинья Кузьминична
Смерть
Неизвестно