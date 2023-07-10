Емельянова Марфа Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Марфа Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1895 ст.

Сын: Емельянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
02.06.1900 ст.

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно