Емельянова Марфа Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1895 ст.
Сын: Емельянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1900 ст.
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно