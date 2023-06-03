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Дубинин Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1963

Отец: Дубинин Илья

Мать: Дубинина Ксения Борисовна

Рождение ребёнка
24.06.1986

Сын: Дубинин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
03.06.1989

Дочь: Смирнова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
03.06.1989

Сын: Дубинин Александр Иванович

Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинина Татьяна Владимировна