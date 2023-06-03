Дубинин Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1963
Отец: Дубинин Илья
Рождение ребёнка
24.06.1986
Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
03.06.1989
Дочь: Смирнова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
03.06.1989
Сын: Дубинин Александр Иванович
Мать ребёнка: Дубинина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно