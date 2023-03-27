Мирославский Александра Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирославский Александра Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1826

Муж: Мирославский Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
24.09.1848

Сын: Мирославский Андрей Александрович

Отец ребёнка: Мирославский Александр Гаврилов

село Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
или с.Коленец Череповецского уезда ???
Смерть
Неизвестно
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