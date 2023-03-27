Мирославский Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1826
Рождение ребёнка
24.09.1848
Сын: Мирославский Андрей Александрович
Отец ребёнка: Мирославский Александр Гаврилов
село Заболотье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
или с.Коленец Череповецского уезда ???
Смерть
Неизвестно