Умербаева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умербаева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1936

Сын: Умербаев Хайдар Батыргалиевич

Отец ребёнка: Умербаев Батыргали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умербаев Галимжан (Иван) Батыргалиевич

Отец ребёнка: Умербаев Батыргали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умербаев Хасан Батыргалиевич

Отец ребёнка: Умербаев Батыргали

Смерть
Неизвестно
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