Умербаева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1936
Сын: Умербаев Хайдар Батыргалиевич
Отец ребёнка: Умербаев Батыргали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умербаев Галимжан (Иван) Батыргалиевич
Отец ребёнка: Умербаев Батыргали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умербаев Хасан Батыргалиевич
Отец ребёнка: Умербаев Батыргали
Смерть
Неизвестно