Tamm (Tamm) Anna-Kristina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm (Tamm) Anna-Kristina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1889

Отец: Karel Tam Kaarel

Мать: Tamm Tiina

Смерть
Неизвестно
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