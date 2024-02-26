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Черновский Михаил Евфремович

Место рождения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черновская -- Анисия Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Черновская Домна Михайловна

Мать ребёнка: Черновская -- Анисия Петровна

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Смерть
Неизвестно

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