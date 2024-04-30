Мель (Миллер) Розалия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мель (Миллер) Розалия Александровна

Место рождения

Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Миллер Александр Иоганн Андреев

Мать: Миллер (Bertram) Екатерина Федоровна

Степное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мель Карл Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мель Герман Карлович

Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мель Ричард Карлович

Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мель Герберт Карлович

Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Мель Люция Карловна

Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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