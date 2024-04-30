Мель (Миллер) Розалия Александровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мель Карл Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мель Герман Карлович
Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мель Ричард Карлович
Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Мель Люция Карловна
Отец ребёнка: Мель Карл Яковлевич
Смерть
Неизвестно