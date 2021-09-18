Бабалян Сергей Александрович
Место рожденияс. Ушталь, Азербайджанская ССР
Дата рождения02.01.1943
Дата смерти18.09.2021
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1943
Отец: скрыто настройками приватности
с. Ушталь, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
03.03.1970
Жена: Бабалян Наира Арутюновна
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
21.06.1971
Дочь: Бабалян Римма Сергеевна
Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна
Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
11.12.1972
Дочь: Мартиросян Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна
Рождение ребёнка
05.09.1980
Дочь: Бабалян Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна
Рождение ребёнка
25.12.1983
Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна
Смерть
18.09.2021