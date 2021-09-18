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Бабалян Сергей Александрович

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Место рождения

с. Ушталь, Азербайджанская ССР

Дата рождения

02.01.1943

Дата смерти

18.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1943

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабалян Ахсапет Саркисовна

с. Ушталь, Азербайджанская ССР
Бракосочетание
03.03.1970

Жена: Бабалян Наира Арутюновна

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
21.06.1971

Дочь: Бабалян Римма Сергеевна

Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
11.12.1972

Дочь: Мартиросян Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
05.09.1980

Дочь: Бабалян Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
25.12.1983

Сын: Бабалян Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Бабалян Наира Арутюновна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
18.09.2021
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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