Сорокина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1934
Отец ребёнка: Сорокин Иван
Иван- родной отец. Отказался от Петра. Принял в семью Заточный Михаил. У него была жена Фекла. Когда она умерла, он женился на Варваре. Мама Михаила Ефросинья.
Смерть
Неизвестно