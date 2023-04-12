Сорокина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1934

Сын: Заточный Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сорокин Иван

Иван- родной отец. Отказался от Петра. Принял в семью Заточный Михаил. У него была жена Фекла. Когда она умерла, он женился на Варваре. Мама Михаила Ефросинья.
Смерть
Неизвестно
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