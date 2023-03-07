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Харсунов Харитон Антонович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

26.09.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1849

Отец: Харсунов Антон ?

Мать: Харсунова Агрипина Стефановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.08.1870

Сын: Харсунов Моисей Харитонович

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.08.1872

Сын: Харсунов Мирон Харитонович

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.07.1874

Дочь: (харсунова Христина Харитоновна

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
19.07.1874

Дочь: Харсунова Макрина Харитоновна

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: (харсунова Евдокия Харитоновна

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.03.1886

Дочь: Харсунова Матрона Харитоновна

Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харсунова Анастасия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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