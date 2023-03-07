Харсунов Харитон Антонович
Место рождения
Дата рождения26.09.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1849
Отец: Харсунов Антон ?
Рождение ребёнка
28.08.1870
Сын: Харсунов Моисей Харитонович
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
16.08.1872
Сын: Харсунов Мирон Харитонович
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
19.07.1874
Дочь: (харсунова Христина Харитоновна
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
19.07.1874
Дочь: Харсунова Макрина Харитоновна
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: (харсунова Евдокия Харитоновна
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна
Рождение ребёнка
25.03.1886
Дочь: Харсунова Матрона Харитоновна
Мать ребёнка: Харсунова Анастасия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно