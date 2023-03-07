Желнин Семен (Сенка) Третьяков
Место рождениядер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Желнин Третьяк (Тренка) (Истомин)
Мать: не указана
дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Желнин Федот (Федотко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1622
Сын: Желнин Ерофей (Ерофейка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1624
Сын: Желнин Онуфрий (Онофрейко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Желнин Иван (Ивашко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1634
Сын: Желнин Сергей (Серешка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Желнин Ефим (Елфимко) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Желнин Василий (Васка) Семенов
Мать ребёнка: не указана
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646