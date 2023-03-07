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Желнин Семен (Сенка) Третьяков

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Место рождения

дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Желнин Третьяк (Тренка) (Истомин)

Мать: не указана

дер. Сенокосова, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Желнин Федот (Федотко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1622

Сын: Желнин Ерофей (Ерофейка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1624

Сын: Желнин Онуфрий (Онофрейко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Желнин Иван (Ивашко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1634

Сын: Желнин Сергей (Серешка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Желнин Ефим (Елфимко) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Желнин Василий (Васка) Семенов

Мать ребёнка: не указана

Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Мамет Янгалычевской на речке на Пешме на черном раменье, Каринский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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