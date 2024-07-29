Тропников Яков Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропников Яков Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тропников Евдоким Миронов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропникова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Климова Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Жабья Слободка
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Сабашникова Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Тропникова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.

Сын: Тропников Иван Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: не указана

д. Жабья Слободка
Смерть
Неизвестно

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