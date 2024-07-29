Тропников Яков Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тропников Евдоким Миронов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Климова Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Жабья Слободка
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Сабашникова Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Тропникова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
18.06.1877 ст.
Сын: Тропников Иван Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: не указана
д. Жабья Слободка
Смерть
Неизвестно