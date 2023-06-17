Брагина (Морозова) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Григорий
Мать: Морозова Елена Даниловна
Рождение ребёнка
24.07.1969
Дочь: Кузьминых Елена Петровна
Отец ребёнка: Брагин Пётр Павлович
Рождение ребёнка
22.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брагин Пётр Павлович
Смерть
Неизвестно