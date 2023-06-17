Брагина (Морозова) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Морозова) Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Григорий

Мать: Морозова Елена Даниловна

Рождение ребёнка
24.07.1969

Дочь: Кузьминых Елена Петровна

Отец ребёнка: Брагин Пётр Павлович

Рождение ребёнка
22.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брагин Пётр Павлович

Смерть
Неизвестно