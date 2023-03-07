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Шкляренко Диомид Кириллович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
23.01.1849

Жена: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.03.1850

Дочь: Матрона Диомидовна

Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.10.1851

Сын: Шкляренко Киприан Диомидович

Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
25.07.1854

Дочь: Анна Диомидовна

Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.05.1857

Сын: Шкляренко Тимофей Диомидович

Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Диомидовна

Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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