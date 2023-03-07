Шкляренко Диомид Кириллович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1849
Рождение ребёнка
23.03.1850
Дочь: Матрона Диомидовна
Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
02.10.1851
Сын: Шкляренко Киприан Диомидович
Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
25.07.1854
Дочь: Анна Диомидовна
Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
03.05.1857
Сын: Шкляренко Тимофей Диомидович
Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Диомидовна
Мать ребёнка: Шкляренко Фекла Пантелеймоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно