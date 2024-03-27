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Низамов Гаязетдин

Место рождения

Тутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

17.08.1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1907

Отец: Низаметдин

Мать: Бибихаят Гыйбадулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Файзрахманова) Бибисара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Файзрахманова) Бибисара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Файзрахманова) Бибисара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Файзрахманова) Бибисара

Смерть
1941
Причина смерти: На войне

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