Низамов Гаязетдин
Место рожденияТутаево, Средне-Балтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения17.08.1907
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1907
Отец: Низаметдин
Мать: Бибихаят Гыйбадулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Файзрахманова) Бибисара
Смерть
1941
Причина смерти: На войне