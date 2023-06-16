Истомина (Комарова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Василий Флегонтович
Мать: Комарова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышенко Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Истомин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Истомин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Истомин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Истомин Дмитрий
Смерть
Неизвестно