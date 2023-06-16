Истомина (Комарова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Комарова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Василий Флегонтович

Мать: Комарова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышенко Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Истомин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Истомин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Дмитрий

Смерть
Неизвестно