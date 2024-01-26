(Синдюкова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Ермолаева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Булытнова) Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Константин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан