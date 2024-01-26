(Синдюкова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синдюкова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

Не указан

Дети

1921 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ермолаева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Булытнова) Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Константин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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