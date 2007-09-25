Тишин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишин Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1930

Дата смерти

25.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1930

Отец: Тишин Стефан

Мать: Тишина (Пекина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.09.2007

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