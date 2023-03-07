Серяков Яков Панфилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серяков Яков Панфилович

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Место рождения

Холопово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Холопово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1818
Холопово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1869
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