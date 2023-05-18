Збродов Яков Евсеевич??
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Збродов Евсей Нестерович??
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Старая Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1762