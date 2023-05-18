Збродов Яков Евсеевич?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Збродов Яков Евсеевич??

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Збродов Евсей Нестерович??

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Старая Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1762
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