Васильева Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Пелагея

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Васильев Антон Филиппович

Отец ребёнка: Васильев Филипп Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Иванова Ефросинья Васюкова

Отец ребёнка: Васильев Филипп Игнатьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Филипп Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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