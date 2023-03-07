Васильева Пелагея
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Васильев Антон Филиппович
Отец ребёнка: Васильев Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Иванова Ефросинья Васюкова
Отец ребёнка: Васильев Филипп Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно