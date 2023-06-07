Васильев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Эмма Борисовна
Мать ребёнка: Васильева Валентина Олинг/
Рождение ребёнка
05.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Валентина Олинг/
Рождение ребёнка
05.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Валентина Олинг/
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991