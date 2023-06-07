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Васильев Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Васильев Афанасий Васильевич

Мать: Васильева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Эмма Борисовна

Мать ребёнка: Васильева Валентина Олинг/

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Валентина Олинг/

Рождение ребёнка
05.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Валентина Олинг/

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Валентина Олинг/

Смерть
1991