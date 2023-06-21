Сотов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1925
Дата смерти28.06.1974
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925
Отец: Сотов Александр Иванович
Мать: Сотова Елена Кононовна
Рождение ребёнка
19.09.1949
Сын: Сотов Иван Иванович
Мать ребёнка: Сотова Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.09.1958
Дочь: Чуйко Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Сотова Мария Петровна
Огорелыши, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
28.06.1974