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Сотов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1925

Дата смерти

28.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925

Отец: Сотов Александр Иванович

Мать: Сотова Елена Кононовна

Рождение ребёнка
19.09.1949

Сын: Сотов Иван Иванович

Мать ребёнка: Сотова Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.09.1958

Дочь: Чуйко Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Сотова Мария Петровна

Огорелыши, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
28.06.1974