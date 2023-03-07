Кулешов Сергей Акимович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти09.02.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кулешов Аким
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Чиченина Тамара Сергеевна
Мать ребёнка: Кулешова Александра Михайловна
Шапкино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1943
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
умер от болезни