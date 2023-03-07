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Кулешов Сергей Акимович

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Место рождения

Дединово, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

09.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кулешов Аким

Мать: Кулешова Евдокия Степановна

Дединово, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Чиченина Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Кулешова Александра Михайловна

Шапкино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Александра Михайловна

Смерть
09.02.1943
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
умер от болезни
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