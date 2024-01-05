Красиков Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Красиков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Сын: Красиков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Красиков Валентин Улан Удэ Иванович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Красиков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Красикова Татьяна Улан Удэ Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Красиков Сергей Омск Иванович
Смерть
1987