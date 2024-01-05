Красиков Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Красиков Александр Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Красиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Красиков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Красиков Валентин Улан Удэ Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Красиков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Красикова Татьяна Улан Удэ Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1965

Сын: Красиков Сергей Омск Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1987
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