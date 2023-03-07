Логинова (Озорина) Ольга Юрьевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1968
Отец: Озорин Юрий Николаевич
Мать: Озорина Людмила Ивановна
Был город ЛЕНИНГРАД
Бракосочетание
09.10.1998
Муж: не указан
Рождение ребёнка
06.07.2004
Сын: Логинов Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.04.2007
Дочь: Логинова Вероника Сергеевна
Отец ребёнка: не указан