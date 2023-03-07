Логинова (Озорина) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Озорина) Ольга Юрьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

25.10.1968

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1968

Отец: Озорин Юрий Николаевич

Мать: Озорина Людмила Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Был город ЛЕНИНГРАД
Бракосочетание
09.10.1998

Муж: не указан

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.07.2004

Сын: Логинов Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.04.2007

Дочь: Логинова Вероника Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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