Мотрохина Анна Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти18.02.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1834
Сын: Мотрохин Александр Павлович
Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич
Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.09.1836
Сын: Мотрохин Алексий Павлович
Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич
Рождение ребёнка
22.04.1838
Сын: Мотрохин Николай Павлович
Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич
Рождение ребёнка
21.01.1840
Дочь: Мотрохина Анна Павловна
Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич
Рождение ребёнка
16.07.1841
Дочь: Мотрохина Мария Павловна
Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич
Рождение ребёнка
03.08.1843
Сын: Мотрохин Алексий Павлович
Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич
Рождение ребёнка
22.09.1847
Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич
Смерть
18.02.1856