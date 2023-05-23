Мотрохина Анна Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохина Анна Иоановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

18.02.1856

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1834

Сын: Мотрохин Александр Павлович

Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич

Ацвеж, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.09.1836

Сын: Мотрохин Алексий Павлович

Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1838

Сын: Мотрохин Николай Павлович

Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1840

Дочь: Мотрохина Анна Павловна

Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1841

Дочь: Мотрохина Мария Павловна

Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Мотрохин Алексий Павлович

Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1847

Сын: Мотрохин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Мотрохин Павел Космич

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
18.02.1856