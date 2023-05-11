Свадьбин Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1965
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Свадьбина Нина Ильинична
Рождение ребёнка
11.06.1993
Дочь: Свадьбина Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Зенина Любовь Валерьевна
Рождение ребёнка
19.01.2001
Дочь: Свадьбина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Зенина Любовь Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенина Любовь Валерьевна