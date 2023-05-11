Свадьбин Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свадьбин Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Свадьбина Нина Ильинична

Рождение ребёнка
11.06.1993

Дочь: Свадьбина Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Зенина Любовь Валерьевна

Рождение ребёнка
19.01.2001

Дочь: Свадьбина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Зенина Любовь Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Любовь Валерьевна

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